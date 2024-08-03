İstanbul'da Uluslararası Hukuk Konferansı Başladı

İstanbul'da Önemli Bir Konferans Gerçekleşti

İstanbul'da, "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" başlıklı bir konferans başladı. Etkinliğe katılan akademisyenler ve hukukçular, günümüzde uluslararası hukuk bağlamında yaşanan sorunları ele alacaklar.

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'den Açıklamalar

Buluştukları konferansta Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Gazze'deki insani krize dikkat çekti. İnci, "Biliyorsunuz bir katliam sürüyor Gazze'de. Uluslararası hukukun tekrar, yeniden gözden geçirilmesi gerektiği bence kaçınılmazdır" dedi.

Geleceğe Yönelik Stratejiler Üzerine Tartışmalar

Konferansta birçok önemli konuşmacı, uluslararası hukuk açısından Gazze'deki durumu ve diğer bölgelerde yaşanan çatışmaları inceleyecek. Etkinlik, hukukçular ve akademisyenler için kıymetli bir platform oluşturacak.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansı başladı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansı başladı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansı başladı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansı başladı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansı başladı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansı başladı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen "Gazze'den Sonra Uluslararası Hukuku Yeniden Düşünmek" konferansı başladı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.