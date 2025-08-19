DOLAR
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 21 kişiden 20'si tutuklandı; 255 kg skunk, 253 kg 250 g metamfetamin ve 4 kg 536 g kokain ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 18:21
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatının önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Operasyon detayları

Teknik ve fiziki takibin ardından, ekipler 11-18 Ağustos tarihlerinde Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Eyüpsultan, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Küçükçekmece ve Maltepe'de belirledikleri adreslere operasyon düzenledi ve 21 şüpheli yakaladı.

Ele geçirilen uyuşturucular

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 255 kilogram skunk, 253 kilo 250 gram metamfetamin ve 4 kilo 536 gram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi.

Hukuki süreç

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 1'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Açıklama

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede personeli tebrik etti. Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, operasyona ve ele geçirilen uyuşturucu maddelere ilişkin bilgi vererek, "Uyuşturucuyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. İnsanlığın, neslin büyük düşmanı olan zehir tacirleriyle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir." dedi.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 20 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucular Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede sergilendi.

