İstanbul'da Uzun Süreli Hapis Cezası Olan Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da 38 Yıl 11 Ay Hapis Cezası Bulunan D.K. Yakalandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında dikkat çeken bir olaya imza attı. Yavuz Sinan Mahallesi'nde, genel asayişi sağlamak adına yapılan kontroller sırasında, hareketleri şüpheli bulunan bir kişi durduruldu.

Kimliği Yanlış Beyan Eden Şüpheli

Polislere başkası adına düzenlenmiş kimlik belgesi sunan D.K. (30) adlı şahsın gerçek kimliği, kapsamlı bir sorgulama sürecinde ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda, D.K.'nin 2 "yağma", 2 "hırsızlık" ve 1 defa "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplamda 38 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi.

Suç Kayıtları Ortaya Çıktı

D.K.'nin önceden işlediği diğer suçların arasında "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal", "yağma" ve "mala zarar verme" gibi suçlar da yer alıyor. Bu kapsamda, 12 adet suç kaydının olduğu da tespit edildi.

Adli Süreç Başlatıldı

D.K., adliyede gerçekleştirilen işlemlerin tamamlanmasının ardından, cezaevine gönderildi. Bu yaşanan olay, güvenlik güçlerinin asayişi sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.