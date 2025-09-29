İstanbul'da Yağış Trafiği Kilitledi: Yoğunluk %76'ya Ulaştı

İstanbul'da haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde, gece başlayan ve gün boyu aralıklarla devam eden yağışın etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu. Kent genelinde ölçülen trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine ulaştı.

Anadolu Yakası'nda Durum

Anadolu Yakası'nda yoğunluk, D-100 kara yolunda Avrasya Tüneli ile Tuzla Aydınlı kavşağı arasında her iki yönde belirgin olarak hissediliyor. TEM Otoyolunda Ankara istikametinde Çamlıca gişelerden başlayıp Sancaktepe Kavşağı'na kadar süren yoğunluk kaydedildi; Edirne istikametinde ise trafik Kurtköy kavşağından gişelere kadar uzuyor.

Trafik akışının sıklaştığı diğer noktalar arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Acıbadem mevkisi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde Çamlık kavşağı yer alıyor. Şile otoyolunda Altunizade'den başlayan yoğunluk Alemdağ kavşağına kadar devam ediyor. Ayrıca TEM bağlantı yollarının yanı sıra Kadıköy-Paşabahçe sahil yolu her iki yönde yoğun.

Samandıra TEM bağlantı yolunda meydana gelen yaralanmalı trafik kazası nedeniyle de bölgede ek yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda Kilit Noktalar

Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 78'e kadar çıktı. D-100 kara yolunda Edirne istikametinde trafik Topkapı'dan Büyükçekmece Mimar Sinan mevkiine kadar uzanıyor. Ankara istikametindeki yoğunluk ise Beylikdüzü'nden Haliç Köprüsü'nün girişine kadar sürüyor; karşı yönlerde de bazı noktalarda sürücüler güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolunda Esenyurt, Bahçeşehir ve Mahmutbey ile Hasdal'da, Basın Ekspres Caddesi'nde yoğunluk gözleniyor. Florya-Sefaköy yönünde meydana gelen kaza nedeniyle bir şerit kapanırken, bu durum bölgede trafik sıkışıklığına yol açtı.

Toplu Ulaşım ve Genel Etki

Mesai çıkışıyla birlikte metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray gibi toplu ulaşım araçlarında da yoğunluk oluştu. Bazı aktarma noktalarında yoğunluğun arttığı görüldü; özellikle Altunizade, Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu aktarma istasyonlarında kalabalık dikkat çekti.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 74, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 78 olarak ölçüldü; kent genelindeki yoğunluk ise yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti.