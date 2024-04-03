İstanbul’da yaşanan yangın faciasında gözaltı sayısı 9’a yükseldi

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde Gayrettepe’de çok katlı bir binanın altında bulunan mekanda çıkan yangın ile ilgili soruşturmalar devam ederken, gözaltı sayısının 9’a yükseldiği belirtildi. 29 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan yangının sorumluları aranıyor.

Yangına ilişkin soruşturma kapsamında, yangın çıkan mekanın mesul müdürü İ.Ş., iş yeri ortakları olan Ş.Ş. ve M.M.C., mekanın işletme müdürü olan A.A.P., muhasebeci S.A., tadilatla ilgili olarak metal işleri sorumlusu K.E., mobilyacı E.E., metal işleri müdürü Ç.A. ilk seferde gözaltına alınan isimler olmuştu. Soruşturmaların devamında ise bir diğer iş yeri ortağı olan F.D. de yakalanarak gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Böylece olayla ilgili gözaltına alınan kişi sayısı 9’a yükseldi.

Sabıkaları varmış

Yangınla ilgili olarak gözaltına alınan E.E., Ş.Ş. ve İ.Ş.’nin “kasten yaralama”; A.A.P’nin “uyuşturucu satın alma, bulundurma, kullanma” ve “kasten yaralama”, S.A’nın ise “cinsel taciz” gibi suçlardan kayıtlarının olduğu da ortaya çıktı.