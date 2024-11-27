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İstanbul'dan Sidney ve Santiago Uçuşları Başlıyor

THY, İstanbul'dan Sidney ve Santiago'ya yeni seferler başlatıyor. Uçuşlar haftada dört gün gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:36
İstanbul'dan Sidney ve Santiago Uçuşları Başlıyor

İstanbul'dan Sidney ve Santiago'ya Uçuş Dönemi Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yollarının (THY) Avustralya ve Şili'ye yeni seferler başlatacağını duyurdu. Her iki destinasyona haftada 4 gün uçuş düzenlenecek.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, THY'nin Sidney seferleri için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından birçok ülkeyle ara nokta belirleme konusunda görüşmelerin gerçekleştirildiğini ifade etti. Bu doğrultuda Malezya ile anlaşma sağlandığına dikkat çekti.

“Yarın itibarıyla Kuala Lumpur duraklamalı olarak THY'nin İstanbul-Sidney seferleri başlayacak,” diyen Uraloğlu, THY’nin bu yıl başlattığı Melbourne seferlerinin ardından Sidney'e de uçmaya başlayarak Avustralya'da ikinci bir destinasyonu hizmete sunmuş olacağını belirtti.

Uçuş Bilgileri

Uraloğlu, İstanbul'dan Sidney'e yapılacak uçuşların Kuala Lumpur Havalimanı'nda duraklayacağını ve burada yakıt ikmali yapılacağını aktardı.

Buna göre, uçaklar Kuala Lumpur'da 70 dakika geçirecek ve ardından Sydney seferine devam edecek. Uçuşlar, İstanbul Havalimanı'ndan pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek.

İlk uçak İstanbul'dan saat 13.15'te havalanacak ve ertesi gün saat 16.30'da Sidney Kingsford Smith Havalimanı'na inecek. Sidney'den kalkış yapacak uçak ise 20.40'ta havalanacak ve ertesi gün saat 10.15'te İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak.

Şili Uçuşları

Uraloğlu, ayrıca THY'nin 18 Aralık 2024 itibarıyla İstanbul-Santiago hattında haftada 4 sefer düzenleyeceği bilgisini verdi. Uçuşlar, İstanbul'dan Brezilya'nın Sao Paulo şehrine duraklayacak ve buradan Şili'nin başkenti Santiago'ya ulaşacak.

Uraloğlu, “THY ilk defa Şili'ye uçuş gerçekleştirecek,” dedi. Uçuşlar, İstanbul'dan pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi günleri yapılacak ve İstanbul'dan saat 20.35'te kalkacak uçak 09.45'te Santiago'da olacak.

Dönüş uçuşlarında ise saat 11.40'ta Santiago'dan havalanacak uçak 11.20'de İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak. Sidney ile birlikte THY’nin uçuş ağı, Santiago uçuşlarının başlamasıyla 349 noktaya ulaşacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yollarının (THY) Avustralya ve Şili'ye...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yollarının (THY) Avustralya ve Şili'ye yeni seferler başlatacağını belirterek, her iki destinasyonda da haftada 4 gün uçuş planlandığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yollarının (THY) Avustralya ve Şili'ye...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Hava Yollarının (THY) Avustralya ve Şili'ye yeni seferler başlatacağını belirterek, her iki destinasyonda da haftada 4 gün uçuş planlandığını bildirdi.

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