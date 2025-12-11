Bartın'da takıntılı eski sevgili Ayhan Güneş hayatını kaybetti

Ulus ilçesi Abdipaşa'da yaşanan olay, jandarma müdahalesi ve hastanede süren yaşam mücadelesi sonlandı

Bartın’ın Ulus ilçesi Abdipaşa beldesinde 9 Aralık günü saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda, pazarcı olan 40 yaşındaki Ayhan Güneş, daha önce sevgilisi olan E.Ü ile konuşmak için, E.Ü’nün temizlik görevlisi olarak çalıştığı okula gitti.

E.Ü, Ayhan Güneş'i görünce cep telefonunda yüklü olan Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım talep etti. Olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekiplerini gören Güneş, okul yakınındaki bir ara sokağa girerek belinden çıkardığı silahla önce havaya ve çevreye gelişigüzel ateş açtı ve kimsenin yanına yaklaşmasına izin vermedi.

Okul çevresinde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, bir süre sonra silahı kendi kafasına dayayan Ayhan Güneş’i ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çabalarına rağmen Güneş, saat 18.30 civarında başına ateş etti ve ağır yaralandı.

Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Güneş, ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 37 saat süren yaşam mücadelesinin ardından, tüm müdahalelere rağmen bu sabah saat 06.30 sıralarında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ayhan Güneş ile E.Ü eskiden sevgiliydi ve ayrılık sonrası E.Ü’yü ölümle tehdit etmesi nedeniyle mahkemece uzaklaştırma kararı bulunuyordu. Olayın ardından E.Ü’nün cep telefonuna KADES programı yüklendiği belirtildi.

Yetkililer, hayatını kaybeden Ayhan Güneş'in daha önceden 15 ayrı suç kaydı bulunduğunu ve olayda kullanılan silahın "kuru sıkı tabancadan bozma" olduğunu bildirdi.

Ayhan Güneş'in cenazesinin yapılacak otopsi ve defin işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

