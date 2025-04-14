İstanbul Emeklilere 1 TL'ye Rahatlama Fırsatı Sunuyor!

İstanbul Emeklilere Yeni Destek Projesi

Emekli maaşlarının yaşam giderlerini karşılamada yetersiz kaldığı bu zor günlerde, İstanbul’da emeklilere yeni bir fırsat sunuldu. Manevi ve nakdi destekler sayesinde emeklilerin yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Beyoğlu'nda Emekli Evi Açıldı

Beyoğlu Belediyesi, Hasköy’de açtığı yeni emekli evi ile emeklilere sosyal bir alan sunarak, keyifli vakit geçirme fırsatı yaratıyor. Emekliler buradan sadece 1 TL karşılığında çay, 5 TL karşılığında ise kahve alabiliyor.

Emeklilerin Yüzü Gülecek

Belediye, emeklilerin ekonomik durumunu dikkate alarak merkezdeki ikramların fiyatlarını sembolik düzeyde tutmayı hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde Kasımpaşa’da büyük ilgi gören bir emekli evinin ardından, Hasköy’deki yeni proje ile emekliler sosyal hayata daha aktif katılabilecek.

Belediye Başkanından Açıklama

Açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Ülkemiz için ömürlerini adayan büyüklerimiz, günümüzde hak ettikleri saygı ve refah seviyesine ulaşamıyor. Emekli maaşları ile geçinmekte zorlanan vatandaşlarımız, kira ödemeleri ve temel ihtiyaçlar konusunda sıkıntı yaşıyorlar," dedi.