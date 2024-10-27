DOLAR
34,28 0%
EURO
36,96 0%
ALTIN
3.027,61 0%
BITCOIN
2.302.379,12 0,14%

İstanbul, Gençlerin Üniversite Tercihinde Zirvede

2024-2025 akademik yılı için İstanbul, üniversite tercihinde gençler arasında en popüler şehir oldu.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 11:00
İstanbul, Gençlerin Üniversite Tercihinde Zirvede

İstanbul'da Gençlerin Üniversite Tercihleri

Kültürel çeşitliliği, sosyal etkinlikleri ve geniş kariyer fırsatları ile İstanbul, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı'nda üniversite tercihlerinde öne çıkıyor. 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı'nda, Türkiye genelindeki üniversitelerde 1 milyon 742 bin 537 öğrenci kayıt yaptırırken, bu öğrencilerin 394 bin 351'i megakent İstanbul'da eğitim alıyor. Ülke genelinde toplamda 208 üniversite bulunurken, bunların 60'ı İstanbul'da yer almaktadır. İstanbul, etkili bir eğitim geçmişi ile birlikte bilimsel araştırmaların yapıldığı, nitelikli bireylerin yetiştirildiği bir eğitim merkezi olarak öne çıkıyor.

İstanbul'un Eğitime Katkısı

İstanbul, kuruluş tarihi olarak Fatih Sultan Mehmet'in emriyle kurulan İstanbul Üniversitesi ile Türkiye'deki en eski eğitim kurumlarından biridir. Şehirde şu anda 60 üniversite bulunmaktadır ve bu üniversitelerde 29 bin 294 farklı program yer almaktadır. Eğitim gören toplam öğrenci sayısı ise 1 milyon 612 bin 868 kişidir.

Yeni Programlar ve Kontenjanlar

Bu yıl, Türkiye genelindeki üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına ait kontenjanların %93,8'i dolmuş durumda. İstanbul'daki üniversitelerde ise, 222 bin 135 öğrencilik kontenjanında %91,1 doluluğa ulaşılmıştır.

Birçok öğrenci, "Hangi mesleği seçmeliyim?" sorusuna yanıt ararken, eğitim alanındaki dijitalleşme, güvenlik ve veri bilimleri gibi konulara yönelmeye başladı. Bu bağlamda, İstanbul'da toplamda 938 yeni program eğitim vermeye başlamış durumdadır. Bu programlar arasında Bilişim Güvenliği Tekniği, Nükleer Tıp Teknikleri, Dijital Oyun Tasarımı, Veri Bilimi ve Otonom Sistemler Mühendisliği gibi çeşitli alanlar yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gana Hükümeti Silahlı Örgütler İddialarını Reddetti
2
Tel Aviv'de Kamyonla Yaralama Olayı
3
İran Lideri Hamaney'den İsrail Saldırısına Yanıt
4
Mersin Sahilinde Kavga: Ciple Yarası Olayı
5
Trump: "Harris Dünyayı Savaşa Sürükleyecek"
6
Düzce Torkul Göleti Sonbaharın Büyüsüyle Ziyaretçilerini Bekliyor
7
Düzce Kaynaşlı'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek