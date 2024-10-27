İstanbul, Gençlerin Üniversite Tercihinde Zirvede

İstanbul'da Gençlerin Üniversite Tercihleri

Kültürel çeşitliliği, sosyal etkinlikleri ve geniş kariyer fırsatları ile İstanbul, 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı'nda üniversite tercihlerinde öne çıkıyor. 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı'nda, Türkiye genelindeki üniversitelerde 1 milyon 742 bin 537 öğrenci kayıt yaptırırken, bu öğrencilerin 394 bin 351'i megakent İstanbul'da eğitim alıyor. Ülke genelinde toplamda 208 üniversite bulunurken, bunların 60'ı İstanbul'da yer almaktadır. İstanbul, etkili bir eğitim geçmişi ile birlikte bilimsel araştırmaların yapıldığı, nitelikli bireylerin yetiştirildiği bir eğitim merkezi olarak öne çıkıyor.

İstanbul'un Eğitime Katkısı

İstanbul, kuruluş tarihi olarak Fatih Sultan Mehmet'in emriyle kurulan İstanbul Üniversitesi ile Türkiye'deki en eski eğitim kurumlarından biridir. Şehirde şu anda 60 üniversite bulunmaktadır ve bu üniversitelerde 29 bin 294 farklı program yer almaktadır. Eğitim gören toplam öğrenci sayısı ise 1 milyon 612 bin 868 kişidir.

Yeni Programlar ve Kontenjanlar

Bu yıl, Türkiye genelindeki üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına ait kontenjanların %93,8'i dolmuş durumda. İstanbul'daki üniversitelerde ise, 222 bin 135 öğrencilik kontenjanında %91,1 doluluğa ulaşılmıştır.

Birçok öğrenci, "Hangi mesleği seçmeliyim?" sorusuna yanıt ararken, eğitim alanındaki dijitalleşme, güvenlik ve veri bilimleri gibi konulara yönelmeye başladı. Bu bağlamda, İstanbul'da toplamda 938 yeni program eğitim vermeye başlamış durumdadır. Bu programlar arasında Bilişim Güvenliği Tekniği, Nükleer Tıp Teknikleri, Dijital Oyun Tasarımı, Veri Bilimi ve Otonom Sistemler Mühendisliği gibi çeşitli alanlar yer alıyor.