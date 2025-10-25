İstanbul Merkezli 3 İlde Operasyon: 62 Tutuklama

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 89 şüpheliden 62'si tutuklandı; 11 tabanca ve 145 fişek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 10:31
Operasyonun kapsamı ve amaçları

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürme", "kasten yaralama", "iş yeri kurşunlama", "ikamet kurşunlama", "araç kurşunlama", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından aranan şüpheliler hedef alındı.

Yaklaşık beş aylık bir takibin ardından İstanbul merkezli olarak bu kentin yanı sıra Mardin ve Edirne'de dört farklı operasyon düzenlendi. Toplam 105 adreste gerçekleştirilen aramalarda 89 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler ve aydınlatılan eylemler

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, elebaşıları yurt dışında olduğu değerlendirilen suç örgütüne ilişkin 36 ayrı eylem aydınlatıldı. Yapılan ikamet aramalarında 11 tabanca ve 145 fişek ele geçirildi.

Gözaltı, adli süreç ve tutuklamalar

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 78 şüpheliden ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 62'si tutuklandı, 16'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyon, suç örgütlerine yönelik çok yönlü bir çalışmanın sonucu olarak, ele geçirilen silahlar ve aydınlatılan olaylarla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü gösteriyor.

İstanbul merkezli 3 ilde, suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 89 şüpheliden 62’si tutuklandı.

