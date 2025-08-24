İstanbul merkezli suç örgütü soruşturmasında İsmet Sayhan gözaltına alındı

İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski Makine Kimya Endüstrisi (MKE) yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne ilişkin çalışmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında Sayhan'ın suç örgütüyle iltisaklı olduğu tespit edildi. Hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından emniyet güçlerince dün Ankara'da gözaltına alındı.

Şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Soruşturma

Organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla, Samsun'da düzenlenen operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı.