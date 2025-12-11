İstanbul-Sakarya Uyuşturucu Sevkiyatını Polis Engelledi: 3 Gözaltı

Operasyon ve yakalamalar

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda, İstanbul’dan şehre uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen şüpheliler yakalandı.

Operasyonda araçta bulunan A.H.G. (20) ile K.E. (22), şahıslarla bağlantılı olan Ş.B. (22) ise ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen maddeler

Şüphelilerin üstleri, 1 araç ve 3 ikamette yapılan aramalarda 917 adet sentetik ecza maddesi ile 0.88 gram kokain ele geçirildi.

Soruşturma ve işlemler devam ediyor.

