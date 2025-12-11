DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
49,94 -0,23%
ALTIN
5.770,59 0,42%
BITCOIN
3.840.306,96 2,44%

İstanbul-Sakarya Uyuşturucu Sevkiyatını Polis Engelledi: 3 Gözaltı

İstanbul’dan Sakarya’ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı tespit edilen 3 şüpheli, Serdivan’da yakalanıp gözaltına alındı; 917 sentetik ecza ve 0.88 gr kokain ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:14
İstanbul-Sakarya Uyuşturucu Sevkiyatını Polis Engelledi: 3 Gözaltı

İstanbul-Sakarya Uyuşturucu Sevkiyatını Polis Engelledi: 3 Gözaltı

Operasyon ve yakalamalar

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonda, İstanbul’dan şehre uyuşturucu madde getirecekleri tespit edilen şüpheliler yakalandı.

Operasyonda araçta bulunan A.H.G. (20) ile K.E. (22), şahıslarla bağlantılı olan Ş.B. (22) ise ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen maddeler

Şüphelilerin üstleri, 1 araç ve 3 ikamette yapılan aramalarda 917 adet sentetik ecza maddesi ile 0.88 gram kokain ele geçirildi.

Soruşturma ve işlemler devam ediyor.

İSTANBUL’DAN SAKARYA’YA UYUŞTURUCU MADDE GETİRECEKLERİ TESPİT EDİLEN 3 ŞÜPHELİ, SERDİVAN İLÇESİNDE...

İSTANBUL’DAN SAKARYA’YA UYUŞTURUCU MADDE GETİRECEKLERİ TESPİT EDİLEN 3 ŞÜPHELİ, SERDİVAN İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.

İLGİLİ HABERLER

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?
2
Keçiören Belediyesi'nden Yaka Kameralı Pazar Denetimleri: 7/24 Şeffaflık ve Güven
3
5. Mucize Organ Beyin Sempozyumu'nda İnme ve Guillain-Barre İyileşme Öyküleri
4
Eskişehir'de Özel Bireyler 'Engelsiz Yaşam' Etkinliğinde Dron Deneyimi
5
Antalya Kepez'de Daire Yangını: 3'ü Çocuk 4 Kişi Dumandan Etkilendi
6
Adana'da 'Valilikte çalışıyorum' diyerek 78 bin ve 20 bin TL'lik ürün aldı, ödeme yapmadığı iddia edildi
7
Tunceli’de 10 Yıl Aradan Sonra Tiroid Ameliyatı Yapıldı

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027