İstanbul Sultangazi'de 6 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi, 1 Tutuklama

İstanbul Sultangazi'de Operasyon: 6 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda toplamda 6 ruhsatsız tabanca ve 220 farklı çaplarda fişek ele geçirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süre önce teknik ve fiziki takibe almış oldukları şüphelilerin bulunduğu adreste arama gerçekleştirdi.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Operasyonda M.İ.S. (20), E.S. (15) ve Y.S. (36) isimli kadınlar gözaltına alındı. Elde edilen silah ve mühimmatlar, olay yerinde incelemeye alındı.

Adli Süreç

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.İ.S. tutuklanırken, diğer iki şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sultangazi'de bir eve düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 1 şüpheli tutuklandı.