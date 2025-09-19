İstanbul Tuzla'dan Çalındığı İddia Edilen 2 Milyon TL'lik Ziynet Eşyası Eskişehir'de Yakalandı

Tuzla'dan çalındığı öne sürülen yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını taşıyan 2 şüpheli Eskişehir'de yakalandı; eşyalar kirli bebek bezine sarılı bulundu.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 09:36
İstanbul Tuzla'dan Çalındığı İddia Edilen Ziynet Eşyaları Eskişehir'de Ele Geçirildi

Olayın Detayları

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir evden 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 zanlı, Eskişehir'de yakalandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Tuzla ilçesinde gerçekleşen ziynet eşyası hırsızlığını gerçekleştiren şüphelilerin kente geleceği bilgisine ulaştı ve harekete geçti.

Polis ekipleri, 2 şüphelinin bulunduğu tespit edilen aracı kent girişinde durdurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin araçta yaptığı aramada, yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyası kirli bebek bezine sarılmış şekilde bulundu.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Bulunan ziynet eşyası ise sahibine teslim edildi.

