İstanbul Tuzla'dan Çalındığı İddia Edilen 2 Milyon TL'lik Ziynet Eşyası Eskişehir'de Yakalandı

İstanbul Tuzla'dan Çalındığı İddia Edilen Ziynet Eşyaları Eskişehir'de Ele Geçirildi
Olayın Detayları
İstanbul'un Tuzla ilçesindeki bir evden 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 zanlı, Eskişehir'de yakalandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Tuzla ilçesinde gerçekleşen ziynet eşyası hırsızlığını gerçekleştiren şüphelilerin kente geleceği bilgisine ulaştı ve harekete geçti.
Polis ekipleri, 2 şüphelinin bulunduğu tespit edilen aracı kent girişinde durdurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin araçta yaptığı aramada, yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyası kirli bebek bezine sarılmış şekilde bulundu.
Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Bulunan ziynet eşyası ise sahibine teslim edildi.