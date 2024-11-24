İstanbul Valiliği, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü Etkinliklerini Yasakladı

İstanbul Valiliği'nden Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü Duyurusu

İstanbul Valiliği, 25 ve 26 Kasım 2024 tarihlerinde Beyoğlu'nda düzenlenmesi planlanan etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, etkinliklerin 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01'den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59'a kadar geçerli olacağı belirtildi.

Açık Alanlarda Etkinlik İzni Yok

24 Ocak 2024 tarihli İstanbul Valilik Makamı Olur'una dayanan Valilik açıklamasında, Yenikapı ve Maltepe sahil etkinlik alanları da dahil olmak üzere toplamda 40 alan belirlenmiş olmasına rağmen, Beyoğlu'ndaki bazı sosyal medya platformları aracılığıyla etkinlik çağrıları yapıldığı kaydedildi.

Güvenlik ve Kamu Düzeni Ön Planda

Valilik, Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresi gibi yerlerin, tarihi ve turistik alanlar ile yabancı konsoloslukların bulunduğu bölgeler olması nedeniyle, kamusal düzenin sağlanması açısından etkinlik yapılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Provokasyon Uyarısı

Açıklamada, söz konusu etkinliğe katılması beklenen grup ve şahıslar arasında olası sözlü ve fiziksel provokatif olayların yaşanabileceği konusunda da dikkat çekildi. Ayrıca, bu tür gruplar içerisinde teröre müzahir şahısların bulunma ihtimali göz önünde bulundurularak, kamunun da güvenliğinin sağlanması amacıyla yasaklanma kararının alındığı ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.