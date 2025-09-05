İstanbul Valiliği'nden Karavan Park Yerleri Kararı

İstanbul Valiliği karavan park yeri tespiti ve uygulama talimatı yayımladı

İstanbul Valiliği, kent genelinde artan karavan turizmi ve izinsiz park etme uygulamalarına karşı alınan kararları içeren bir yazı gönderdi. Karar, Vali Davut Gül'ün imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 39 ilçe kaymakamlığı, 39 ilçe belediye başkanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İstanbul İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne iletildi.

Kararın gerekçesi

Valiliğin açıklamasında, son dönemde karavan turizminin ve gezgin karavan kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte kamuya açık alanlara, sahil şeritlerine, cadde/yol kenarlarına ve yeşil alanlara izinsiz park eden karavanlarda ciddi artış gözlemlendiği belirtildi. Bu durumun çevre düzeni, kamu güvenliği, trafik akışı ve vatandaşların sahillerden yararlanma hakları üzerinde olumsuz etkiler doğurduğu vurgulandı.

Yasal çerçeve

Açıklamada, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında karavan ve kamp alanlarının turizm işletmesi olarak tanımlandığı; planlama ve düzenleme görevlerinin ise 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince belediyelere ait olduğu hatırlatıldı.

Uygulama esasları

Valiliğin talimatında, karavan park yerleri belirlenirken şu hususlara dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi:

- Çevreyi rahatsız etmeyecek, ulaşım açısından sorun yaratmayacak yer planlaması yapılması;

- Nüfus ve ziyaretçi sayısı göz önünde bulundurularak yeterli büyüklükte alanlar seçilmesi;

- Park alanlarının karavanların büyüklükleri dikkate alınarak yeterli manevra alanı bırakacak şekilde işlevsel bölümlendirilmesi;

- Altyapı hizmetleri (atık/katı atık toplama üniteleri, kanalizasyon, elektrik, su) ile wc, duş ve lavabo gibi temel ihtiyaçların, hizmet verilecek karavan ve kişi sayısına yetecek ve çevre kirliliğine yol açmayacak biçimde planlanması;

- Güvenlik için yeterli personel bulundurulması ve sık sık denetim yapılması;

- Asayiş olaylarının önlenmesi amacıyla gece gündüz kayıt yapabilen kamera sistemleri ve yeterli aydınlatma düzeneklerinin kurulması;

- Karavan park alanlarının uzun süreli konaklama veya yerleşim amaçlı kullanımına izin verilmemesi;

- Park alanına giriş yapan karavanların plakaları ile karavanda bulunan herkesin kimlik bilgilerinin kontrol edilerek kayıt altına alınması;

- Hem konaklayanların hem de çevredeki vatandaşların can ve mal güvenliği için gerekli yasal yangın tedbirlerinin titizlikle alınması.

Valiliğin talebi

Valilik, il/ilçe belediyelerinden karavan park yeri olabilecek alanların tespit edilmesini, uygun bulunan yerlerde gerekli işlemlerin hızlıca tamamlanmasını, belirlenen resmi karavan park alanları dışında karavanların park edilmesine kesinlikle müsaade edilmemesini ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.