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İstanbul Valisi Gül, Emekli Vali Üçelli'nin Cenaze Törenine Katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, emekli vali Rafet Üçelli'nin cenaze merasimine iştirak ederek başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 15:36
İstanbul Valisi Gül, Emekli Vali Üçelli'nin Cenaze Törenine Katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Cenaze Törenine Katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, hayatını kaybeden emekli vali Rafet Üçelli'nin cenaze merasimine katıldı. Bu etkinlik, valiliğin sosyal medya hesabında duyuruldu.

Başsağlığı Mesajı

Vali Gül, emekli vali Rafet Üçelli için Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze namazına iştirak etti. Törende, Üçelli'nin ailesi ve yakınlarına başsağlığında bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, vefat eden emekli vali Rafet Üçelli'nin cenaze törenine katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, vefat eden emekli vali Rafet Üçelli'nin cenaze törenine katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, vefat eden emekli vali Rafet Üçelli'nin cenaze törenine katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, vefat eden emekli vali Rafet Üçelli'nin cenaze törenine katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, vefat eden emekli vali Rafet Üçelli'nin cenaze törenine katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, vefat eden emekli vali Rafet Üçelli'nin cenaze törenine katıldı.

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