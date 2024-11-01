İstanbul ve Ankara'da Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Tutuklama

İstanbul ve Ankara'da Dolandırıcılık Operasyonu

İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı bir operasyon sonucunda, yabancı uyruklu bireyleri üniversitelerin tıp bölümüne sınavsız yerleştireceği ve yatay geçiş yapacağı vaadiyle dolandırdığı öne sürülen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Olayın Detayları

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir danışmanlık firması aracılığıyla İran uyruklu 13 kişinin toplamda 23 milyon 800 bin lira dolandırılması üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin adreslerini belirleyerek, İstanbul ve Ankara'da organize ettikleri operasyonla 9 kişiyi gözaltına aldı.

Yargı Süreci

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada yapılan yargılama sonucunda, 7 şüpheli tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.