Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İşte TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı işsizlik rakamları! İşsizlik sayısı düştü...

TÜİK'in Hanehalkı İşgücü Araştırması'na göre, 15 yaş ve üzeri kişilerde işsizlik sayısı mayıs ayında 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişiye düştü. İstihdam edilenlerin sayısı ise 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bin kişiye ulaştı.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 16:30
İşte TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı işsizlik rakamları! İşsizlik sayısı düştü...

15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 15,0 seviyesine çıktı. Bu yaş grubundaki erkeklerde işsizlik oranı yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 19,3 olarak kaydedildi.

İşgücü mayıs ayında bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 931 bin kişiye yükseldi. İşgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 54,5'e ulaştı.

Referans döneminde işbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak 43,9 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı mayıs ayında bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak yüzde 25,2'ye geriledi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,1 olarak tahmin edildi.

İLGİLİ HABERLER

Zam kararı kılındı! Emekliye enflasyon+ refah+ milli gelir zammı eklenecek

Bankalarda promosyon rakamı değişti! İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, ING'de şok rakamlar

İlkokul, lise, lisans mezunlarına iş kapısı açıldı! Belediyeye 200'ü aşkın personel alımı duyuruldu

Diş taşlarını anında temizliyor! Bu tüyo dişçiye gitmekten kurtaracak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bankalarda promosyon rakamı değişti! İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, ING'de şok rakamlar

Beklenen müjde şimdi geldi! Emeklilere tek seferlik maaşa ek 10.000 TL sürpriz ödeme

En az ilkokul mezunları dikkat! Bu kadrolara kadın erkek devlet işçisi alınacak

Sabun, vücut spreyi, makyaj malzemeleri geliyor! BİM 10 Temmuz aktüel ürünlerini görmeyen bin pişman

Akaryakıt fiyatları füze gibi uçtu! Benzin, motorin, otogazda illallah ettiren zam

Yeni karar! 18 yaş üzerine 2+1 ve 3+1 evler TOKİ'de bedavadan biraz pahalı

15 milyon emekliye 11 bin TL ödeme! Sabah 09.00'dan itibaren tüm hesaplara geçecek

Promosyon rekoru kırıldı! Tek seferde karşılıksız 60 bin lira ödenecek

İlkokul, lise, lisans mezunlarına iş kapısı açıldı! Belediyeye 200'ü aşkın personel alımı duyuruldu

Zam kararı kılındı! Emekliye enflasyon+ refah+ milli gelir zammı eklenecek

Diş taşlarını anında temizliyor! Bu tüyo dişçiye gitmekten kurtaracak

Migros'ta saç baş yolduran indirim var! Bu fiyatlar 12 Temmuz'a kadar geçerli