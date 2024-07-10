İşte TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı işsizlik rakamları! İşsizlik sayısı düştü...

15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 15,0 seviyesine çıktı. Bu yaş grubundaki erkeklerde işsizlik oranı yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 19,3 olarak kaydedildi.



İşgücü mayıs ayında bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 931 bin kişiye yükseldi. İşgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 54,5'e ulaştı.

Referans döneminde işbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak 43,9 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı mayıs ayında bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak yüzde 25,2'ye geriledi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,4 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,1 olarak tahmin edildi.