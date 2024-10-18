İsviçre Basınında Dikkat Çeken İddia

Weltwoche gazetesi, Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için yürütülen barış müzakerelerinin, ABD ve İngiltere tarafından engellendiğini öne sürdü.

Müzakerelerin Sebepleri

Glenn Diesen'in imzasını taşıyan makaleye göre, İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerin başarısız olmasının arkasında Batı'nın Ukrayna'yı korumak yerine Rusya'yı zayıflatmayı tercih etmesi yatıyor.

Gazete, savaşın sona ermesini sağlayacak bir anlaşmanın temelinin bu müzakerelere dayanması gerektiğini hatırlattı.

İlk Müzakere Girişimi

Makalede, Rusya'nın bazı NATO ülkelerinin Minsk Barış Anlaşması'nı ihlal etmesi üzerine savaşa girdiği ve savaşın ilk iki günü içinde tarafların barış müzakerelerine başlanması konusunda anlaştıkları belirtildi.

ABD'nin Etkisi

Ukrayna Devlet Başkanı'nin, bu koşullar altında müzakerelere olumlu yanıt vererek, "kolektif güvenlik anlaşması" lehinde konuştuğu ifade edildi. Ancak İstanbul görüşmelerinin, ABD ve İngiltere'nin müdahaleleriyle tıkandığı kaydedildi.

Bir gün sonra, Zelenskiy'nin önkoşulsuz müzakereye hazır olduğunu belirttiği ancak ABD hükümet sözcüsünün bu durumu yalanlayarak, 'Rusya'nın askerlerini geri çekmesi gerektiğini' ifade ettiği aktarılıyor.

Makalede, bu durum "bir teslimiyet davetiyesi" olarak değerlendirildi. Ayrıca, Türk arabulucularının süreci çözmek için hazır olduğu ancak NATO'nun Ukraynalıları vekil olarak kullanarak savaşa devam etme niyetinde olduğu belirtildi.

Türkiye'nin Rolü ve Barış Mücadeleleri

Eski Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve eski AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un açıklamalarına yer verilen makalede, bazı NATO ülkelerinin Rusya'nın zayıflamasını sağlamak amacıyla uzun bir savaşa bel bağladığı ifade edildi.

Eski Alman General Harald Kujat, dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın barış görüşmelerini sabote ettiğini ifade etti. Kujat, Rusya'nın 23 Şubat öncesi gücünü geri çekmeyi kabul ettiğini ancak Johnson'ın buna engel olduğunu belirtti.

Sonuç

Makalede, “Herhangi bir barış anlaşmasının temeli İstanbul Anlaşması olmalı” ifadesiyle, Ukrayna'nın tarafsızlığının yeniden tesis edilmesi gerektiği vurgulandı ve üç yıl süren savaşın toprak tavizleri ile sona erebileceği değerlendirildi.