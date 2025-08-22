DOLAR
41 -0,16%
EURO
48,09 -0,79%
ALTIN
4.451,7 -1,33%
BITCOIN
4.788.567,06 -3,56%

İsviçre'den Uyarı: Gazze'deki 'En Şiddetli' Kıtlığa Derhal Geniş Çaplı Yardım Çağrısı

İsviçre, Gazze’de kaydedilen en şiddetli düzeydeki kıtlığa derhal geniş çaplı insani müdahale çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 18:39
İsviçre'den Uyarı: Gazze'deki 'En Şiddetli' Kıtlığa Derhal Geniş Çaplı Yardım Çağrısı

İsviçre'den acil çağrı: Gazze'de kıtlıkla mücadele

Geniş çaplı insani yardımın derhal sağlanması isteniyor

İsviçre, Gazze'de kaydedilen en şiddetli düzeydeki kıtlık karşısında uluslararası camiayı acil adım atmaya çağırdı.

Resmi açıklamada, bölgedeki insani koşulların derin bir şekilde kötüleştiği vurgulanarak, derhal geniş çaplı insani yardım ulaştırılmasının önemine dikkat çekildi.

İsviçre yetkilileri, insani yardım operasyonlarının hızlandırılması, koridorların güvenliğinin sağlanması ve sivillerin korunmasının önceliklendirilmesi gerektiğini belirtti.

Derhal müdahale çağrısı; sağlık hizmetleri, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin erişiminin sağlanması ve insani krizin daha da derinleşmesinin önlenmesi amacıyla yapıldı.

Yetkililer, koordinasyonun güçlendirilmesi, lojistik desteğin artırılması ve yardımın önündeki engellerin kaldırılmasının hayati önem taşıdığını, gecikmenin insani durumu daha da kötüleştirebileceğini ifade etti.

İsviçre'nin çağrısı, uluslararası aktörlere sorumlulukları hatırlatırken, Gazze'deki insani krize yönelik acil ve kapsamlı bir yanıt gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Aydın'da 23 Spor Tesisi Açıldı — Spor Devrimi
2
İzmir Körfezi'nde Turan Sahili'ne Yine Balık Ölümleri
3
Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL
4
Yazkonağı Mağarası Turizme Kazandırılıyor: Ünye'de Protokol İmzalandı
5
AFAD Başkanı Pehlivan: Silifke, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" İlanına Uygun
6
Gazze Konferansı İstanbul'da Başladı: İslami ve İnsani Bir Sorumluluk
7
Sefer Karaahmetoğlu Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Seçildi

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası