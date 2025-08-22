İsviçre'den Uyarı: Gazze'deki 'En Şiddetli' Kıtlığa Derhal Geniş Çaplı Yardım Çağrısı

İsviçre'den acil çağrı: Gazze'de kıtlıkla mücadele

Geniş çaplı insani yardımın derhal sağlanması isteniyor

İsviçre, Gazze'de kaydedilen en şiddetli düzeydeki kıtlık karşısında uluslararası camiayı acil adım atmaya çağırdı.

Resmi açıklamada, bölgedeki insani koşulların derin bir şekilde kötüleştiği vurgulanarak, derhal geniş çaplı insani yardım ulaştırılmasının önemine dikkat çekildi.

İsviçre yetkilileri, insani yardım operasyonlarının hızlandırılması, koridorların güvenliğinin sağlanması ve sivillerin korunmasının önceliklendirilmesi gerektiğini belirtti.

Derhal müdahale çağrısı; sağlık hizmetleri, gıda ve temel ihtiyaç malzemelerinin erişiminin sağlanması ve insani krizin daha da derinleşmesinin önlenmesi amacıyla yapıldı.

Yetkililer, koordinasyonun güçlendirilmesi, lojistik desteğin artırılması ve yardımın önündeki engellerin kaldırılmasının hayati önem taşıdığını, gecikmenin insani durumu daha da kötüleştirebileceğini ifade etti.

İsviçre'nin çağrısı, uluslararası aktörlere sorumlulukları hatırlatırken, Gazze'deki insani krize yönelik acil ve kapsamlı bir yanıt gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.