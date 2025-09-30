İtalya 15 Filistinli Çocuğu Tedavi İçin Kabul Etti

İtalya, tedavi için 15 Filistinli çocuk ve yakınlarını 3 nakliye uçağıyla getirdi; Roma'da Antonio Tajani karşıladı. Toplam Gazzeli çocuk sayısı 196, refakatçilerle 650.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 13:11
İtalya'nın tedavilerini üstlendiği 15 Filistinli hasta çocuk ve yakınlarından oluşan toplam 81 kişi, İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait 3 nakliye uçağıyla dün gece saatlerinde ülkeye getirildi.

Tahliye ve varış noktaları

Yolculuk, Roma ile Lecce, Pisa ve Verona kentlerine yapıldı. Roma'ya getirilen 7 çocuk ve yakınları, Ciampino Havalimanı'nda İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani tarafından karşılandı.

Tajani'nin açıklamaları

Tajani, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, İtalya olarak acı çekenlere destek için en ön safta yer aldıklarını belirtti. Gazze'ye doğru yoluna devam eden Küresel Sumud Filosuna da değinen Tajani, "Umarım bir şey olmaz. İsrail Dışişleri Bakanı ile de görüştüm. Herhangi bir müdahale durumunda İtalyanlara veya başkalarına karşı şiddet kullanılmaması gerektiğini söyledim. Filoda İtalyan parlamenterlerin de bulunduğunu söyledim." dedi.

Filonun taşıdığı gıda malzemelerini Filistinli sivil halka ulaştırmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya hazır olduklarını ifade eden Tajani, "Halen fikirlerini değişip gıda malzemelerini Akdeniz'in başka yerlerine bırakmaları için zamanları var. Durdurulmaları veya gözaltına alınmaları halinde hepsine yardım edilecek ve en kısa sürede İtalya'ya dönmelerini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Toplam tedavi sayıları

Dün gerçekleştirilen son tahliye uçuşlarıyla İtalya'ya tedavi için aileleriyle birlikte getirilen Gazzeli hasta ve yaralı çocuk sayısı 196'ya çıkarken, refakatçilerle birlikte bu sayı toplamda 650'ye ulaştı.

