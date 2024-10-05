İtalya'da Filistin Destek Gösterisinde Olaylar Çıktı

İtalya'nın Başkenti Roma'da Filistin'e Destek Gösterisi

İtalya'nın başkenti Roma, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen gösteriye ev sahipliği yaptı. Ancak, protesto Duruşma öncesinde yaşanan yasağa rağmen, binlerce kişi Ostiense Meydanı'nda toplandı.

Göstericilerden Yüksek Ses

Göstericiler, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı tepki gösterirken, "Özgür Filistin", "Soykırım dursun", "Filistin'e özgürlük" gibi sloganlar attılar. Ayrıca, İsrail hükümetine yönelik sert ifadelerle, başbakan Netanyahu ve İtalya'nin başbakanı Meloni'yi protesto ettiler.

Olayların Gelişimi

Güvenlik güçleri, geniş güvenlik önlemleri alarak meydanın çıkışlarını kapattı. Ancak göstericiler, kısa süre içinde yürüyüşe geçerek çıkış yollarını açmaya çalıştılar. Bu sırada, güvenlik güçleri ile göstericiler arasında şiddetli bir arbede yaşandı.

Arbede esnasında bazı göstericiler şişe fırlatırken, güvenlik güçleri biber gazı ve tazyikli su ile karşılık verdi. Olayların büyümesi üzerine güvenlik güçleri, coplu müdahalelerde de bulunarak göstericileri dağıtmaya çalıştı.

Yaralılar ve Gözaltılar

Yerel basında yer alan bilgilere göre, olaylar sonucunda en az 3 gösterici ve toplamda 30 güvenlik mensubu yaralandı. Yaralıların çoğunun baş bölgesinden etkilendiği bildirildi. Ayrıca, 4 göstericinin gözaltına alındığı ifade edildi.