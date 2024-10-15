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İtalya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

İtalya'da İsrail milli futbol takımının maçı öncesinde Filistin'e destek amaçlı büyük bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 00:02
İtalya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi

İtalya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü

İtalya'da, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta İtalya ile İsrail milli futbol takımları arasındaki maç öncesinde Filistin'e destek amacıyla büyük bir yürüyüş yapıldı.

Protesto Yürüyüşü ve Güvenlik Önlemleri

Ev sahibi İtalya'nın, İsrail'i Udine şehrinde ağırladığı ve sonucunu 4-1 ile kazandığı maç, çeşitli protestolar ve geniş güvenlik önlemleri ile gerçekleştirildi. Maç öncesinde, Repubblica Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve Lübnan'daki devam eden çatışmalara ses çıkardı.

Göstericilerin Talepleri

Yürüyüşteki katılımcılar, ellerinde Filistin bayrakları ve "Özgür Filistin", "Soykırım Dursun", "İtalya-İsrail Maç Sonucu: İnsanlığın Yenilgisi" yazılı pankartlarla israilli ekip protesto etti. Organizatörlere göre yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişi katıldı ve olaylar olmadan sona erdi.

Güvenlik Önlemleri ve Taraftarların Tepkisi

İtalyan güvenlik güçleri, maçın yapıldığı Bluenergy Stadı ve çevresinde kapsamlı güvenlik önlemleri aldı. Polis, stada gelen her araç ve kişiyi, terörle mücadele kapsamında sıkı bir şekilde kontrol ederek içeri alıyordu. Maçın başında ulusal marşların okunmasından sonra, bazı İtalyan taraftarların İsrail marşını ıslıklaması, bazılarının ise alkışlaması dikkat çekti.

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