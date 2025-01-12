İtalya'da Rusya Yanlısı Siber Saldırı: Bankalar ve Limanlar Hedef Alındı

İtalya'da Siber Güvenlik Alarmı

İtalya genelinde yapılan siber saldırılar, bazı bankalar ve kritik kuruluşları hedef aldı. Rusya yanlısı bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirilen bu saldırıda, Intesa ve Monte Paschi gibi önemli bankalar ile Taranto ve Trieste limanlarının internet siteleri de etkilendi.

Saldırıyla İlgili Detaylar

İtalyan ANSA ajansına göre, sabah saatlerinde gerçekleşen saldırının arkasında NoName057 isimli bir siber grup bulunuyor. Bu gruba ait bilgisayar korsanları, çeşitli özel kuruluşların web sitelerini de hedef alarak dikkat çekti.

Ulusal Siber Güvenlik Ajansı Müdahale Ediyor

Olayın ardından, Ulusal Siber Güvenlik Ajansı, saldırıya uğrayan kurumlara destek sağlamakta. Kurum, etkilenen sitelerin yeniden işlevsel hale gelmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Önceki Saldırıların İzleri

Hatırlanacağı üzere, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 9 Ocak tarihinde Roma'ya yaptığı ziyareti esnasında, İtalya'daki bazı devlet kurumlarının internet siteleri de benzer siber saldırılara maruz kalmıştı. Bu durum, siber savaşın uluslararası boyutlarını gözler önüne seriyor.