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İtalya'da Taşıyıcı Anneliğe Ceza Getiren Yasa Kabul Edildi

İtalya, taşıyıcı anneliği evrensel suç sayan yeni yasayı kabul etti. Ülke dışına gitmenin önüne geçilecek.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 20:54
İtalya'da Taşıyıcı Anneliğe Ceza Getiren Yasa Kabul Edildi

İtalya’da Taşıyıcı Anneliğe Yasa Dışı Statüsü

İtalya, taşıyıcı anneliğin evrensel suç olarak kabul edilmesini öngören yasa teklifini parlamentonun üst kanadı olan Senato’da onaylayarak yasalaştırdı. Bu kanun, İtalyanların taşıyıcı annelik hizmeti için yurtdışına gitmelerini engellemeyi hedefliyor.

Başbakan Meloni'nin Açıklamaları

Yasa, Başbakan Giorgia Meloni’nin liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) tarafından önerilmişti. Taşıyıcı anneliğin ülke içinde 2004 yılından beri suç olarak kabul edilmesinin ardından, bu yasalaşma süreci 1,5 yılı aşkın bir süreyi kapsadı.

Senato Oylaması ve Sonuçlar

Parlamentonun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, 26 Temmuz 2023 tarihide bu teklifi ilk olarak kabul etti. Ardından, Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada, 200 sandalyeden 84 'evet', 58 'hayır' oyu verildi.

Ceza Süreçleri ve Tepkiler

Yeni yasayla birlikte, başka ülkelerde taşıyıcı annelik hizmetlerine başvuran İtalyanlar, 2 yıl hapis cezası ve 1 milyon avroya kadar para cezasıyla karşılaşabilecek. Ancak muhalefetteki sol partiler ve çeşitli aktivistler, bugünkü yasalaşmayı "Orta Çağ’dan kalma" ve "Anayasaya aykırı" şeklinde eleştiriyor.

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