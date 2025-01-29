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İtalya, DeepSeek Yapay Zeka Uygulamasını İnceliyor

İtalya, DeepSeek uygulamasına kişisel verilerin toplanma kaynakları hakkında 20 gün süre tanıdı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 14:14
İtalya, DeepSeek Yapay Zeka Uygulamasını İnceliyor

İtalya, DeepSeek'e Yönelik Kişisel Veri İncelemesi Başlattı

İtalya'da Kişisel Verilerin Korunması Kurumu (GPDP), Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek hakkında inceleme başlattı. Kurum, DeepSeek'in kişisel verileri hangi kaynaklardan topladığına dair detaylı bilgi talep etti.

GPDP'den yapılan açıklamada, Hangzhou DeepSeek Yapay Zeka ve Pekin DeepSeek Yapay Zeka şirketlerine, hangi kişisel verilerin, hangi kaynaklardan, hangi amaçlarla ve yasal olarak ne şekilde toplandığı konusunda bilgi verilmesi istendi. Ayrıca, toplanan verilerin Çin’de bulunan sunucularda saklanıp saklanmadığı da sorgulanıyor.

Açıklamada, bu talebin sebebinin İtalya'da milyonlarca kişinin verilerinin risk altında olabileceği vurgulandı. GPDP'nin, söz konusu firmalara verdiği süre ise 20 gün olarak belirlendi.

Bu durum, GPDP'nin Mart 2023'te ABD merkezli OpenAI'nin ChatGPT uygulamasını da incelemeye almasıyla paralellik gösteriyor. OpenAI'nin kişisel verileri toplama kurallarını ihlal ettiğine dair şüpheler nedeniyle uygulamaya erişim geçici olarak durdurulmuştu. Fakat OpenAI, kullanıcı gizliliğine yönelik taahhütlerini artırdıktan sonra, Nisan 2023'te erişim engeli kaldırılmıştı.

DeepSeek Yapay Zeka Uygulaması Nedir?

DeepSeek, Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteğiyle çalışmaktadır. Diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle geliştirdiği DeepSeek-R1 modeli, 20 Ocak'ta piyasaya sürüldü ve dünya genelinde hızla popülerlik kazandı. DeepSeek, ABD merkezli ChatGPT'yi geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması oldu.

Çinli şirketin piyasaya sürdüğü düşük maliyetli yapay zeka modeli, başta ABD olmak üzere Batılı şirketlerin sektör üzerindeki hakimiyetine dair endişeleri artırarak, küresel piyasalarda teknoloji hisselerine yönelik satış baskısına neden olmuştu.

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