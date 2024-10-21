İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin İsrail Ziyareti ve Temasları

İtalya Dışişleri Bakanı ile İsrail Başbakanı'nın Görüşmesi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi. Görüşme, Batı Kudüs'te gerçekleşti.

İki Ülke Arasında Gerilim ve UNIFIL Üzerine Değerlendirmeler

Görüşmenin ardından Tajani, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ile de bir araya geldi. Katz, Gazze'deki İsrailli esirlerin kurtarılması için yapılan çabaları ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını değerlendirdi. Ayrıca, Hamas Siyasi Büro Başkanı Yahya Sinvar'ın ölümü sonrası gerçekleşebilecek bir esir takası anlaşmasına dair fırsatların olduğu dile getirildi.

İtalya'nın UNIFIL'e Desteği

Tajani, X platformunda yaptığı paylaşımlarda, UNIFIL'e yönelik saldırıları kınadığını belirtti ve İtalya'nın, İsrail'in savunma hakkına destek verdiğini vurguladı. Gerilimlerin artmaması ve ateşkes çabalarının önemine dikkat çekti.

Filistin ile Temaslar ve G7 Konferansı

Ramallah'taki görüşmesinde, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile Türkiye'nin "iki devletli çözüm" konusunu tekrar gündeme getirdi. Ayrıca, Pescara'daki G7 Kalkınma Bakanları Konferansı'nda, Gazze ve Batı Şeria’daki sivil halka yönelik yardım çalışmalarını güçlendirmeyi amaçladıklarını açıkladı.