İtalya, Lübnan'daki Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkesin kendilerini memnun ettiğini belirtti. Meloni, ateşkesin ilânıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "İtalya, hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı bir hedef olan Lübnan'daki ateşkesin ilanını memnuniyetle karşılamaktadır," ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Ateşkes, İsrail ile Lübnan arasındaki sınırın istikrar kazanması ve yerinden edilmiş kişilerin evlerine geri dönmesi için bir fırsat sunmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için 1701 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) kararının tam uygulanması en doğru yol olarak görülmektedir," denildi.

İtalya'nın Desteği Devam Edecek

Başbakan Meloni'nin açıklaması, şu şekilde devam etti: "İtalya, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ortaklarıyla beraber bu doğrultuda çalışmaya devam edecektir. Bu çabalar, çatışmalar süresince hiçbir zaman mevzilerini terk etmeyen BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesindeki İtalyan birliğimizin varlığıyla ve Lübnan Silahlı Kuvvetlerine uluslararası destek sağlama konusundaki öncü rol oynamaya devam ederek gerçekleştirilecektir."

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetlerinin onaylamasının ardından duyurduğu ateşkes antlaşmasının, yerel saatle 04.00 (TSİ 05.00) itibarıyla yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.