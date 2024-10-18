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İtalya'nın Arnavutluk'taki Göçmen Merkezine Mahkeme Engeli

Roma Mahkemesi, İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu göçmen merkezine gönderilen 12 göçmeni tutmama kararı aldı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 18:50
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 18:50
İtalya'nın Arnavutluk'taki Göçmen Merkezine Mahkeme Engeli

Roma Mahkemesi'nden Önemli Karar

Roma Mahkemesi, İtalya tarafından Arnavutluk'taki göçmen merkezlerine götürülen 12 düzensiz göçmenin burada tutulamayacağına hükmetti. Bu karar, göçmenlerin Bangladeş ve Mısır'dan geldikleri gerekçesiyle "güvenli ülke" statüsünde olmadıklarının belirtilmesi üzerine alındı.

Olayın Arka Planı

İtalyan ANSA ajansının bildirdiğine göre, Roma Mahkemesi'nin özel göçmenlik birimi, 16 Ekim'de İtalyan donanmasına ait Libra gemisi ile göçmenlerin Arnavutluk'taki yeni merkezlere taşınmasının ardından bu kararını verdi. Mahkeme, 12 göçmenin İtalya'ya geri gönderilmesini bekliyor.

Siyasi Tepkiler

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında, yargı kararlarına saygı duyulması gerektiğini vurguladı. Tajani, "Demokrasi üçlü kuvvetler ayrılığına dayanır. Yargı, yasaları uygulamalıdır, değiştirmemelidir," dedi.

Bununla birlikte, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, yargı kararlarına saygı duyduklarını belirtirken, itiraz edeceklerini ve bu kararı temyize götüreceklerini ifade etti.

Partiler Arası Anlaşmazlık

Mahkemenin kararına aşırı sağcı Liga Partisi'nden de sert bir tepki geldi. Partinin yaptığı açıklamada, bu kararın "kabul edilemez ve ciddi" olduğu ifade edildi.

İtalya ve Arnavutluk Anlaşması

Başbakan Giorgia Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, geçtiğimiz Kasım ayında Arnavutluk’a düzensiz göçmen gönderimini düzenleyen bir anlaşma imzaladı. Anlaşma gereği, yalnızca sağlıklı ve 18 yaş üstü erkek göçmenlerin Arnavutluk’a aktarılması öngörülüyor. Ayrıca, merkezde iltica taleplerinin süresi boyunca tutulmaları planlanıyor.

Eleştiriler ve Kamuoyundaki Tepkiler

Yeni kurulan göçmen merkezleri, bazı basın organları tarafından "yeni Guantanamo" olarak nitelendirildi. İtalyan muhalefet partileri hükümeti, bu merkeze düzensiz göçmen göndermek için harcanan yaklaşık 800 milyon avroluk bütçeyi eleştiriyor. Meloni hükümeti ise, bu protokolü ülkeye yapılan düzensiz göçlerin önlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriyor.

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