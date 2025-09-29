İtalya ve Bahreyn'den Gazze'ye 'tam ve güvenli' insani yardım çağrısı

Meloni ile El Halife Roma'da buluştu

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamed İsa Al Halife bugün Roma'da bir araya geldi. Görüşme sonrası yayımlanan ortak yazılı açıklamada iki ülkenin Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması için işbirliğini sürdürme kararlılığı vurgulandı.

Ortak açıklamada, Gazze halkına tam ve güvenli insani yardım ulaştırılması ve alıkonulan tüm Filistin vergi gelirlerinin serbest bırakılması çağrısı yapıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Taraflar, Gazze'deki savaşın derhal sona erdirilmesi ve tüm rehinelerin hemen serbest bırakılması çağrısında bulunurken, iki devletli çözümü baltalayan Batı Şeria’daki tüm tek taraflı veya şiddet içeren eylemleri kınadı" ifadelerine yer verildi.

İki devletli çözüm ve Suriye'ye destek

Açıklamada İtalya ve Bahreyn'in, BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak İsrail ile yan yana barış içinde yaşayacak bağımsız bir Filistin Devleti öngören iki devletli çözüme verdikleri destek teyit edildi.

Meloni ve Al Halife'nin Suriye’nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine olan bağlılıklarını vurguladıkları açıklamada, iki liderin "Suriye'nin ekonomik toparlanmasına ve yeniden inşasına, Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir geri dönüşlerine BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) gibi BM kurumlarıyla işbirliği içinde destek verdiklerini" söylediği aktarıldı.

Nükleer yükümlülükler, Ukrayna ve ekonomik işbirliği

Açıklamada ayrıca, İtalya ve Bahreyn'in İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) kapsamındaki yasal olarak bağlayıcı nükleer güvenlik yükümlülüklerine uymasının önemini vurguladıkları belirtildi. İki ülkenin Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış için çabalarını sürdürecekleri de kaydedildi.

Taraflar arasında ekonomik ilişkileri güçlendirecek adımlar da öne çıktı. Ortak açıklamada, Stratejik Yatırımlar ve İşbirliği Ortaklığı (SIP) kurulmasına yönelik mutabakat zaptının imzalanmasının memnuniyetle karşılandığı ve ortaklık kapsamında 1 milyar avronun üzerinde yatırım taahhüt edildiği vurgulandı. Enerji güvenliği ve enerji dönüşümü alanlarında işbirliğinin artırılması konusunda da anlaşma sağlandı.

Vatikan görüşmesi

Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamed İsa Al Halife, toplantı öncesinde Vatikan'a geçerek Papa 14. Leo ile görüştü. Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada görüşmede iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Orta Doğu’daki savaşın acilen sona erdirilmesi konularının ele alındığı bildirildi.