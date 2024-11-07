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İTÜ'de Geleceğin Mühendisleri Zirvesi

İTÜ, mühendislik öğrencilerine kariyer fırsatları sunan zirveye ev sahipliği yaptı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 17:58
İTÜ'de Geleceğin Mühendisleri Zirvesi

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Kariyer Fırsatları Zirvesi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), mühendislik alanında yetenekleri geliştirmek amacıyla "Geleceğin Mühendisleri Zirvesi"ni düzenledi. Bu etkinlik, İTÜ Kariyer ve Staj Merkezi öncülüğünde, Baykar'ın ana sponsorluğu ile şehrin Ayazağa ve Gümüşsuyu kampüslerinde gerçekleştirildi.

Öne Çıkan Konferanslar ve Etkinlikler

Zirve boyunca katılımcılar, mühendislik dünyasındaki en güncel gelişmelerin ele alındığı çeşitli konferanslara katıldılar. İş dünyasının önde gelen isimleri, deneyimlerini mühendislik öğrencileriyle paylaşarak, onlara ilham verici konuşmalar yaptılar.

Kadın Liderlerden İlham

Etkinlikteki Women Leaders Paneli, mühendislik alanındaki kadın liderlerin deneyimlerini paylaştığı özel bir oturumdu. Aynı zamanda, Sektörler Karması oturumu ile mühendislik öğrencilerine farklı sektörlerdeki fırsatlar tanıtıldı.

Yenilikçi Fikirler ve Kariyer Olanakları

Defence Innovation Summit ve Control Your Future oturumları, savunma sanayisinden teknoloji alanına kadar geniş bir yelpazede yenilikçi fikirlerin ortaya konduğu önemli platformlar oldu. Bu oturumlar ayrıca, öğrencilere kariyer imkanlarının tartışıldığı bir zemin sağladı.

Doğrudan İşveren İletişimi

Zirve, öğrencilere iş dünyasının önemli markalarıyla doğrudan etkileşime geçme fırsatı sundu. Katılımcılar, işverenlerin açtığı stantları ziyaret ederek, çeşitli kariyer fırsatları hakkında bilgi aldılar.

Rektörün Katılımı

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, etkinlik boyunca stantları ziyaret etti. Prof. Dr. Mandal, bilişimden denizciliğe, bankacılıktan enerjiye çeşitli sektörlerin katıldığı zirvede, İTÜ'lü öğrencilerin yeni iş ve staj fırsatları edinebildiklerini vurguladı.

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