İYİ Parti 6 ilçe başkan adayını açıkladı

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yapılan aday tanıtım törenine katıldı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, aday tanıtım programında adayların isimlerini duyurdu. Bağcılar'dan Eyüp Ali Özdemir, Başakşehir'den Tevfik Atakan Şakar, Beylikdüzü'nden Erol Karapınar, Sancaktepe'den Cemal Doğan, Sultanbeyli'den Fatih Karakaş ve Sultangazi'den Hüseyin Öndeş, İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu ile birlikte fotoğraf çekildi.

Kavuncu, adaylara seçim çalışmaları için başarılar diledi ve İstanbul'un 39 ilçesinin adaylarının 18 Şubat'ta açıklanacağını söyledi. Kavuncu, kesinleşen adayların ise çalışmalara hemen başlamaları için adaylıklarının bildirildiğini belirtti. Kavuncu, iktidar ve ana muhalefet arasındaki kutuplaşmaya da değinerek, en ufak bir eleştiri yapıldığında eskiden iktidarın verdiği tepkinin aynısının şu an muhalif partiler tarafından yapıldığını söyledi.

Tabii, bu paragrafı başka bir şekilde yazmaya çalışacağım. Kavuncu, doğru bildiklerinden vazgeçmeyeceğini, gerçekleri dile getirmeye devam edeceğini ifade etti. Belediye başkanı olmak isteyenlere seslenen Kavuncu, "Sizler de bu süreçte yaşayacaksınız, ayaklarınızın üzerinde durmanızdan birileri rahatsız olacak. Size diyecekler ki taraf olmayan bertaraf olur. Bunu zamanında iktidar söylüyordu. Şimdi hayretler içinde takip ediyoruz, ana muhalefet de söylüyor." dedi.

Tabii, bu paragrafı farklı bir şekilde ifade etmeye çalışacağım. Kavuncu, seçim süreci boyunca milletin sorunlarına eğilinmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "İktidara da ana muhalefete de sesleniyorum, eleştiri çok büyük bir nimettir. Eğer eleştiriyi insaflı biçimde dinlerseniz bundan ancak memleket hayır görür. Despotça, sizden farklı düşünenleri yok etmeye, hırpalamaya, linç etmeye kalkarsanız bunun bedelini bu millet daha önce de olduğu gibi hepinize çok ağır ödetecek."

KAVUNCU MUHTAR ZİYARETLERİNE BAŞLADI

Kavuncu, ziyaretine Tüm İstanbul Muhtarları Federasyonu Başkanı ve Siyavuşpaşa Muhtarı Selami Aykut'la başladı. Partili arkadaşlarıyla muhtarlık binasına giren Kavuncu, muhtarların ve mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

.Kavuncu, teknolojinin ilerlemesinin, muhtarların gereksizleştiği yönündeki görüşlerin tersine muhtarların üstlendiği görevi çok daha önemli kıldığını ifade etti.

Geçen seçim döneminde de muhtarlarla iş birliği içinde olduğunu söyleyerek, İstanbul'da Anadolu'da bulunan bazı ilçelerden daha kalabalık olan mahalleler olduğunu vurguladı.