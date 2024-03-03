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İYİ Parti'de krizin sonu gelmiyor: İYİ Parti Çanakkale üyeleri arasında toplu istifa şoku yaşandı

İyi Parti Merkez İlçe Teşkilat Başkanlığı görevinden ayrılan Nurettin Demirbilek’in de içinde bulunduğu 250 kişi, Çanakkale’deki parti üyeliğinden çekildi.

Yayın Tarihi: 03.03.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 18:11
İYİ Parti'de krizin sonu gelmiyor: İYİ Parti Çanakkale üyeleri arasında toplu istifa şoku yaşandı

Seçim sayılı günler kala İYİ Parti'den deprem yaşanmaya devam ediyor. Parti içerisinde yaşanan anlaşmazlıklar toplu istifaları beraberinde getiriyor.

Çanakkale’de İYİ Parti’den milletvekili seçilmesine katkısı olan partililer, Barbaros Mahallesinde toplandı. Burada konuşan eski Merkez İlçe Teşkilat Başkanı Demirbilek, belediye meclisi üyeliği için sıra garantisi verilen kişilerin kendilerine göre daha fazla önemsendiğini iddia etti.

Demirbilek, partide emek harcadıklarını belirterek istifalarını duyurdu. “İyi Parti Çanakkale Belediye Başkan adayı Burak Kunt ve Çanakkaleli olmayan 'ithal' meclis üyelerinin üzerinden tüm desteğimizi çekiyoruz. Gönüllü olarak kurduğumuz İyi Parti Barbaros Mahallesi Teşkilatı'nı da lağvediyoruz.” ifadelerini kullandı.

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