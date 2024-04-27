İYİ Parti’de seçimli kurultay bugün toplanıyor: Seyirci alınmayacak

Yerel seçimlerde hedeflerine ulaşamayan İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı bugün, Ankara’da yapılıyor. Seçimli kurultayda Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz, genel başkanlık için yarışacak. Mevcut İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise yeniden aday olmayacağını daha önce açıklamıştı.

İYİ Parti tüzüğünde yer alan kurallara göre, genel başkanlık seçiminde, adayın ilk iki turda salt çoğunluk sağlaması gerekiyor. Bu kurala göre, yaklaşık 1300 kayıtlı delegenin yarısından bir fazlasının oyunu alan aday genel başkan olarak seçilecek. İlk iki turda salt çoğunluk sağlanamaz ise üçüncü tur oylamaya geçilecek. İlk iki turda en çok oy alan iki aday, üçüncü turda yarışacak ve burada en çok oyu alan isim genel başkanlık görevine seçilmiş olacak.

Diğer yandan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, 5. Olağanüstü Kurultayının izleyiciye kapalı olduğunu ve seyirci alınmayacağını belirtti.