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İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem CHP’ye katıldı

İYİ Parti’den istifa etmiş olan Bahadır Erdem, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı. Partiye katılan Erdem’e rozetini CHP lideri Özgür Özel taktı.

Yayın Tarihi: 07.05.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 14:18
İYİ Parti’den istifa eden Bahadır Erdem CHP’ye katıldı

Daha önce İYİ Parti’den istifa etmiş olan Bahadır Erdem, CHP Grup Toplantısı’nda CHP’ye katıldı. Partiye katılması nedeniyle CHP rozetini Erdem’e CHP Genel Başkanı Özgür Özel takdim etti.

Özel, Bahadır Erdem’in CHP’ye katılması ile ilgili olarak, “Bugün, 35 yıllık bir akademisyen, özel hukuk alanında uluslararası okullarda çok iyi eğitim görmüş, mezun olduğu üniversitede ders vermekte olan, BM’de özel hukuk enstitüsünde gören yapan ilk Türk hukukçu unvanına sahip, katılımı ile bizlere güç verecek Sayın Bahadır Erdem, baba evine geldi” şeklinde konuştu.

Bahadır Erdem ise “CHP’nin tüm milletvekillerini sevgi ve sağıyla selamlıyorum. Bu, benim ve ailem için oldukça önemli. Genel başkanımızın hakkımda söyledikleri için çok teşekkür ederim. Bu kadar güzel sözleri hakkediyor muyum bilmem ama üç kız babası ve bir hukuk hocası olarak, siyasetten önce hep doğruları ve gerçekleri savundum. Türkiye’de adalet ve hukukun yeninden parlaması, eşitliğin gelmesi ve tek adam rejiminin sonlanması için elimden gelen ne ise onu yapacağım” şeklinde kendini ifade etti.

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