İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Koray Aydın'ın Babasının Cenazesinde

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Cenaze Törenine Katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın babası Halil İbrahim Aydın için düzenlenen cenaze törenine katıldı. 100 yaşında, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitiren Halil İbrahim Aydın için

Cenaze Töreni Detayları

Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde, ikindi namazının ardından cenaze töreni gerçekleştirildi.

Cenaze namazında saf tutan Dervişoğlu, Aydın'ın tabutunu bir süre omuzlayarak Aydın ailesi'ne ve yakınlarına taziyelerini iletti. Halil İbrahim Aydın, kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, ailenin yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, bağımsız Ankara milletvekilleri Adnan Beker ve Yüksel Arslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın babası Halil İbrahim Aydın için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Yaşlılığa bağlı yaşamını yitiren Halil İbrahim Aydın (100) için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın babası Halil İbrahim Aydın için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Yaşlılığa bağlı yaşamını yitiren Halil İbrahim Aydın (100) için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.