İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Seçim Tartışmalarını Değerlendirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, erken seçim tartışmalarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, "Türkiye başka şeyler konuşuyor. Muhalefet başka şeyler konuşuyor, siyaset kişiselleşiyor. Siyasi partilerin özgün kimlikleri zarar görüyor. Herkes kim ne olacak tartışmasına düşerken vatandaşın hali ne olacak sorusu cevapsız kalıyor," dedi.

Canlı yayında Now TV kanalındaki Çalar Saat programında soruları yanıtlayan Dervişoğlu, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın açıklamaları ve sonrasındaki soruşturma hakkında da görüşlerini belirtti. Dervişoğlu, "TÜSİAD'ın açıklamasında söylenenlerin yanlış olmadığını savunarak, bir niyet okuması yapıldığını" ifade etti.

Dervişoğlu, Türkiye'de herkesin konuşmasının önemine dikkat çekerek, "Türkiye konuşmalı ve sorunlarını tartışmalı ki karşı karşıya bulunduğu problemlerin çözümü noktasında doğru adımlar atmayı becerebilsin. Susturuldu Türkiye. Susanlar olabilir, buna uyanlar olabilir ama Türkiye'de konuşmakla sorumlu olan kurumlar da var. Siyaset müessesi konuşmalıdır, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, aydınlar, yazarlar ve sanatçılar konuşmalıdır," diye ekledi.

Bir diğer soru üzerine, DEM Parti heyetinin İmralı'daki görüşmeleri ve yeni bir çözüm süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, Türkiye'nin sorunlarının çözümsüz bırakılmaması gerektiğini, doğru bir yol haritasıyla sorunların çözüme katkı sağlamanın tüm müesseselerin görevi olduğunu belirtti.

Dervişoğlu, muhalefet partilerinin erken seçim tartışmalarına yönelik yaptığı açıklamada ise, muhalefetin "Kim aday olacak?" diye konuştuğunu, ancak kimin aday olacağının son aşamada ele alınması gerektiğini ifade etti. "Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı adayı yapabilmek için bir anayasa değişikliği zaruridir, eğer erken seçim yapılamazsa. Muhalefet bu anayasa değişikliği konusunda hangi tavrı sergileyecektir? Bugünden onu belirlemelidir," şeklinde konuştu.

Dervişoğlu, olası bir erken seçimde kendi adaylığına ilişkin soruya da, "Ben Türkiye'nin konuşması gereken meseleleri adım adım konuşmasından yanayım. Müsavat Dervişoğlu'nun, yakın takvimde Cumhurbaşkanlığı seçimi olmadığına göre aday mıdır, değil midir yönünde bir tartışmanın tarafı olması doğru olmaz," yanıtını verdi.

Son olarak Türkiye'nin kalkınmış, aydın ve müreffeh bir ülke haline getirilmesinin hepimizin elinde olduğunu belirten Dervişoğlu, "Yeter ki iradeyi birleştirelim, milletin iradesini birleştirelim. Dar alanlarda paslaşmaları bırakalım. Millet nasıl birleşecekse, onun yolunu arayalım," diyerek sözlerini tamamladı.