İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı'nı Topladı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Başkanlık Divanı Üyeleriyle Bir Araya Geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisi için önemli bir adım atarak Başkanlık Divanı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, genel merkez ek binasında yapıldı ve parti yönetimi adına önemli kararların alınması bekleniyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, toplantıda Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte güncel meseleler ve parti politikaları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Bu toplantının, İYİ Parti'nin geleceği açısından kritik bir öneme sahip olduğu vurgulanıyor.

İYİ Parti, ülke gündemine dair önemli tavır belirlemek ve planlarını gözden geçirmek adına bu tür toplantıları düzenlemeye devam edecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Başkanlık Divanı'nı topladı.