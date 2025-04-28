DOLAR
38,44 -0,05%
EURO
43,75 0,18%
ALTIN
4.071,6 0,56%
BITCOIN
3.662.669,03 -0,98%

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı'nı Topladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Başkanlık Divanı'yla kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 14:28
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Başkanlık Divanı'nı Topladı

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Başkanlık Divanı Üyeleriyle Bir Araya Geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisi için önemli bir adım atarak Başkanlık Divanı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı, genel merkez ek binasında yapıldı ve parti yönetimi adına önemli kararların alınması bekleniyor.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, toplantıda Başkanlık Divanı üyeleriyle birlikte güncel meseleler ve parti politikaları üzerine görüş alışverişinde bulundu. Bu toplantının, İYİ Parti'nin geleceği açısından kritik bir öneme sahip olduğu vurgulanıyor.

İYİ Parti, ülke gündemine dair önemli tavır belirlemek ve planlarını gözden geçirmek adına bu tür toplantıları düzenlemeye devam edecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Başkanlık Divanı'nı topladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Başkanlık Divanı'nı topladı.

İLGİLİ HABERLER

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

İstanbul'da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İspanya ve Portekiz'de Geniş Çaplı Elektrik Kesintisi
2
Ankara'da 'Hilalin Gölgesinde: Ortadoğu Kültür Günü' Etkinliği Gerçekleşti
3
Almanya'dan Mardin'e Dönen Süryani Usta, 20 Kişiye İstihdam Sağladı
4
Edirne Kakava-Hıdırellez Şenlikleri ile Canlanıyor
5
Türk Bilim İnsanlarından Sesle Akciğer Kanseri Tespiti
6
Küçükçekmece'de Kolonları Hasarlı Binadan Dernek Tahliye Edildi
7
İran: İsrail'in Tehditlerine Yıkıcı Tepki Veririz

Kocaeli'nde İkramiye ve Desteklere Yüzde 80-250 Zam: Tarihi Anlaşma

Ünlü Meyve Suyu Markasından Kritik Geri Çağırma Kararı!

Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz'dan Şok Zam Açıklaması! Tüp Fiyatları Güncellendi

İstanbul'da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!

Karabük’te Yeni Anaokulu Projesiyle Ailelere Müjde

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!