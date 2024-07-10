İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan hükümete sert eleştiriler: Garabetlerinizden yorulduk...

Dervişoğlu, konuşmasına Türkiye-Avusturya maçında "bozkurt" hareketi yaptığı için milli futbolcu Merih Demiral'a verilen cezayı eleştirerek başladı. "Bozkurt Türklüğün sembolüdür, Merih Demiral'ı alnından öpüyorum" diyen Dervişoğlu, bu hareketin cezalandırılmasının haksızlık olduğunu vurguladı.

"KADIN CİNAYETLERİNE ARTIK DUR DİYELİM"

Konuşmasında kadın cinayetlerine de dikkat çeken Dervişoğlu, "Artık yeter, kadınlarımızın üzerinden ellerinizi çekin. Bu milletin kürsüsünden sesleniyorum; gelin kadın cinayetlerini sonlandırmak için çalışalım, bu vahşete son verelim" dedi. Hükümete "Garabetlerinizden ve aymazlıklarınızdan yorulduk artık. Defolun gidin" ifadeleriyle seslendi.

"2008'DE BAŞLAYAN YIKIM PLANI"

Ekonomik sorunlara da değinen Dervişoğlu, emekli aylıklarına yapılan zammın halkla dalga geçmek anlamına geldiğini belirtti. "AKP iktidarının söylediği ve yaptığı arasında dağlar kadar fark var. AKP demek aldatmaca demektir, vatandaşa tuzak kurmak demektir. Emekliler için yıkım planı 2008 yılında başlamıştır. 2008'de yapılan sözde reformlarla emekli maaşı hesaplama sistemi değişti. Değişim yapılmasaydı bugün en düşük emekli maaşı 30 bin liranın üzerinde olacaktı" dedi.