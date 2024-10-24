İYİ Partili Türkkan'dan TUSAŞ'a Yönelik Saldırı Açıklaması

Türkkan: Terörle Müzakere Değil, Mücadele Edilir

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesisine gerçekleştirilen terör saldırısını değerlendirirken, "Yapılan bu alçakça saldırı bir kez daha gösterdi ki, terörle müzakere değil mücadele edilir" ifadesini kullandı.

Şehitlere Rahmet, Yaralılara Geçmiş Olsun Dilekleri

Türkkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, düzelen hain saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

PKK/YPG Terör Örgütüne Sert Sözler

Hain terör örgütü PKK/YPG'yi ve gerçek sahiplerini lanetleyen Türkkan, onlardan medet umanları ise Allah'a havale etti. Saldırının stratejik bir tesise yapılmasının, terör örgütü sahiplerinin mesajı olduğunu belirtti.

Uluslararası Güçlere Vurgu

Türkkan, "Medet umulan terörist başı Öcalan aslında yok hükmünde bir şahsiyete dönüşmüştür. Muhatap artık Amerika ve İsrail'dir. Hain terör örgütü sadece onların emrindedir" şeklinde konuşarak, Türkiye’nin güvenlik zafiyetlerine dikkat çekti.

Meclis'te Yasa Teklifleri Tartışması

Sağlanan örtülü işbirlikçi süreçlere de değinen Türkkan, "Sayın Bahçeli, daha önce İmralı'daki katili serbest bırakmak için yasa teklifleri hazırladı. 24-30 Eylül tarihleri arasında 'umut hakkı' için hazırlanan 103 kanun teklifini bu bağlamda değerlendirdi. Bu bir tesadüf değil, Türk milletine karşı ortak bir operasyonun işaretidir" dedi.

TUSAŞ Güvenliği Hakkında Eleştiriler

Bir gazetecinin sorusuna yanıt veren Türkkan, "TUSAŞ, Türkiye için çok önemli bir kurum. Meclis'e gelen bir ziyaretçinin üzerindeki notlar dahi incelenirken, TUSAŞ gibi bir kurumun güvenliğini özel güvenliğe teslim etmek zafiyet olabilir mi?" dedi ve Türkiye’nin istihbarat alanındaki zafiyetlerini gündeme getirdi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.