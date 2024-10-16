İzetbegoviç'ten Gazze'ye Dair Sert Açıklamalar

İzetbegoviç'ten Gazze'de Yaşananlara Dair Sert Açıklamalarda Bulundu

Osna Hersek'teki Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, Gazze'deki durumu sert bir dille eleştirdi. İzetbegoviç, "İsrail, Gazze'de korkunç bir soykırım uyguluyor. Binalar, içindeki insanlar ile birlikte yok ediliyor; kadınlar ve çocuklar ateşe atılıyor!" dedi.

İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar

İzetbegoviç, AA muhabirine açıklamalarında, "Dünyanın gözü önünde bu kanlı eylemlere göz yumuluyor. Binalar yerle bir ediliyor ve masum insanların yaşamları hiçe sayılıyor. Artık insan ne düşüneceğini bilemez hale geldi. Gazze'deki bu korkunç saldırıların derhal son bulması gerekiyor," ifadelerini kullandı.

İsrail’in Uzun Vadeli Hedefleri

İsrail'in saldırılarının daha geniş bir coğrafyaya yayılma niyetinde olduğuna dikkat çeken İzetbegoviç, "İsrail, saldırılarını Lübnan ve İran'a da kaydırmak istiyor. Barış içinde yaşama arzumuz, İsrail'in baskı politikalarıyla engelleniyor. Kendisine ait olmayanı zorla elde etme çabasından vazgeçmeli," şeklinde konuştu.

Uluslararası Tepkinin Yetersizliği

İzetbegoviç, Gazze'deki olaylara dünyadan beklenilen tepkilerin gelmediğini vurgulayarak, "Faşizmin kötü örneklerinden birini yaşayan halklar dahi ders alamıyor. Tarih, kötülerin er ya da geç cezalandırıldığını gösteriyor," değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek'teki Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve sivillerin, çocukların canlı canlı yakılmasını AA muhabirine değerlendirdi.

Bosna Hersek'teki Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve sivillerin, çocukların canlı canlı yakılmasını AA muhabirine değerlendirdi.

Bosna Hersek'teki Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve sivillerin, çocukların canlı canlı yakılmasını AA muhabirine değerlendirdi.