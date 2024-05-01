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İzmir açıklarında 22'si çocuk 60 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Sahil Güvenlik ekipleri, Dikili açıklarında düzensiz göçmenleri kurtardı, 22'si çocuk toplamda 60 kişi emniyet altına alındı!

Yayın Tarihi: 01.05.2024 01:13
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 01:13
İzmir açıklarında 22'si çocuk 60 düzensiz göçmen kurtarıldı!

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında gerçekleşen olayda, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 22'si çocuk toplamda 60 düzensiz göçmen kurtarıldı. Dikili açıklarında bulunan can salı içerisindeki göçmenlerin ihbarı üzerine bölgeye intikal eden ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen iki can salını tespit etti. Bu operasyonla birlikte 15'i çocuk 41 göçmen karaya çıkarıldı.

Aynı bölgede motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bot içerisinde de düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bu kurtarma operasyonunda da 7'si çocuk 19 göçmen emniyet altına alındı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı operasyonuyla, göçmenlerin can güvenliği sağlanarak Türk kara sularına getirildiği belirtildi.

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