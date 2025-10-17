İzmir Aliağa'da 210 Küçükbaş Hayvan Hibe Edildi

Aliağa'da 210 Küçükbaş Hayvan Hibe Edildi

Aliağa Belediyesi ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde kurulan Aliağa Damızlık Koyun Üretim Merkezinde ikinci etap hibe dağıtımı gerçekleştirildi. Programa katılan üreticilere kura yoluyla toplam 210 küçükbaş hayvan teslim edildi.

Başvurular ve kura süreci

Yüzde 100 hibeli koyun ve yüzde 75 hibeli koç desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, 15-19 Eylül tarihleri arasında Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla başvurdu. Başvuru yapan 221 üretici arasından kura çekimiyle belirlenen 110 üretici, hibe desteği almaya hak kazandı.

Yetkililerin değerlendirmeleri

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, törende yaptığı konuşmada programın yalnızca hayvan dağıtımı olmadığını; küçükbaş hayvancılığın bölge ve ülke ekonomisine katkısının vurgulandığı anlamlı bir etkinlik olduğunu belirtti. Elban, 'Bu tür projelerle meralarımızın yeniden keçi ve koyunlarla dolmasını, gıda ve et konusunun ülkemizde sorun olmaktan çıkmasını temenni ediyorum. Çiftçilerimize bereketli üretimler, bol kazançlar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum,' dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar merkezin bölge ve üreticiler için önemli olduğunu; tarımın korunması ve desteklenmesi gerektiğini vurguladı. AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ise merkezin bölgedeki ihtiyacı karşıladığını ve Türkiye'nin artık kendi ihtiyacını karşılayan bir ülke konumuna geldiğini ifade etti.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, ilçenin tarım, turizm ve sanayinin bir arada bulunduğu bir yer olduğunu, hayvancılığın da önemli bir sektör haline geldiğini söyleyerek projede yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Projenin boyutu ve yerel destek

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ilçenin sanayi ve liman kenti kimliğinin yanı sıra hayvancılıkta da önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Acar, sürüsü az olan veya hayvancılığa yeni başlayan üreticilere de hibe desteği verileceğini müjdeledi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin proje hakkında, 183 koyun ile başlanan çalışmanın bugün itibarıyla 1000 küçükbaş hayvana kadar ulaştığını ve üreticilere önemli bir destek sağlandığını aktardı.

Programın tamamlanması

Konuşmaların ardından kura çekimiyle hibe destekli koç ve koyunlar üreticilere teslim edildi. Etkinlik, Damızlık Koyun Üretim Merkezi'nin gezilmesiyle sona erdi. Programa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve üreticiler katıldı.

Aliağa Belediyesi ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen Aliağa Damızlık Koyun Üretim Merkezi'nde ikinci etap hibeli koç ve koyun dağıtımı gerçekleştirildi. Programda Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, konuşma yaptı.