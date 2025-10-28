İzmir Bergama'da Kuvvetli Sağanak: Sokaklar Göle Döndü, Ev ve İş Yerleri Sular Altında

İzmir Bergama'da Kuvvetli Sağanak Sokakları ve İş Yerlerini Vurdu

Gök gürültülü sağanak sele dönüştü, kurtarma çalışmaları sürüyor

İzmir'in Bergama ilçesinde gece saatlerinde başlayan gök gürültülü kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönerken, bazı ev, otel ve iş yerleri suyla doldu, çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki dere ise yağış nedeniyle taştı ve bölgedeki taşkın, yerleşim alanları ile iş yerlerinde hasara yol açtı.

Yağışın etkisiyle ev, iş yeri ve araçlarda maddi zarar meydana geldi; vatandaşlar mağduriyet yaşadı ve kurtarılmayı bekleyenler oldu.

İzmir Büyükşehir ve Bergama Belediyesi ekipleri, mahsur kalan vatandaşlar ve araçlar için kurtarma çalışmaları yürüttü. Su basan ev ve iş yerlerinin tahliye çalışmalarına polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de destek verdi.

Bazı vatandaşlar olumsuzlukları kendi imkanlarıyla gidermeye çalışırken, belediye ekipleri ve acil müdahale ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, sahadaki müdahaleleri ve yürütülen çalışmaları yakından takip etti.

