İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Servis Ücret Hesaplayıcı' sitesi, velilere adres ve okul bilgisiyle 2025-2026 eğitim yılı için aylık ve yıllık servis ücretini saniyeler içinde gösteriyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 10:15
İzmir'de her yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde gündeme gelen servis ücreti belirsizliğine son veriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni dijital araç, velilerin ödeyecekleri aylık ve yıllık ücretleri hızlı ve şeffaf şekilde görmesini sağlıyor.

Yeni Eğitim Yılı Öncesi Velilere Dijital Kolaylık

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Servis Ücret Hesaplayıcı" web sitesi, servisucrethesaplama.izmir.bel.tr adresi üzerinden kullanıma açıldı. Sistem, ev ile okul arasındaki mesafeyi temel alarak, velilere saniyeler içinde net ücret bilgisini sunuyor. Bu uygulamanın, 2025-2026 eğitim yılı öncesinde ailelerin bütçe planlamasına katkı sağlaması bekleniyor.

Adım Adım Servis Ücreti Hesaplama

Adres Girişi: Veliler, öğrencinin ev adresini ve gideceği okulun konumunu harita üzerinde işaretleyerek veya ilgili alanlara yazarak hesaplamaya başlıyor.

Otomatik Rota ve Mesafe: Sistem, girilen iki konum arasındaki en uygun güzergahı belirleyerek toplam mesafeyi kilometre cinsinden hesaplıyor.

Anında Sonuç: Hesaplanan mesafe, belediye meclisi tarafından o eğitim yılı için belirlenmiş olan kilometre bazlı resmi tarifeye göre değerlendirilerek aylık ve yıllık ücret ekranda gösteriliyor.

Bu sayede veliler, tahmin yürütmek yerine belediyenin resmi tarifesinden hareketle net rakamlara ulaşabiliyor; hem en uygun ve güvenli rotayı görebiliyor hem de ödeme konusunda kesin bilgi sahibi olabiliyorlar. Hizmete servisucrethesaplama.izmir.bel.tr adresinden erişilebiliyor.

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

