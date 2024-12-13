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İzmir'de 146 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'de 146 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 23:05
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 23:05
İzmir'de 146 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'de 146 Düzensiz Göçmen Operasyonu

İzmir'in Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçelerinde 146 düzensiz göçmen yakalandı. Motor arızası nedeniyle sürüklenme tehlikesi yaşayan 15 düzensiz göçmen de başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Ekipleri Görevde

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Seferihisar ilçesinde görevli bir Sahil Güvenlik Uçağı, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etti. Bölgeye hemen yönlendirilen ekipler, hareket halindeki lastik bottaki 37 düzensiz göçmeni yakalamayı başardı.

Dikili ve Çeşme'de Yakalamalar

Dikili ilçesinde 20, Çeşme ilçesinde ise hareketli lastik botlar içerisindeki 80 düzensiz göçmen ile karada bulunan 9 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı ile ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Motor Arızası Kurtarma Operasyonu

Yine Çeşme ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenmekte olan 15 düzensiz göçmen, yardım talebinde bulunarak kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, gerekli işlemler sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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