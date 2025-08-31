İzmir'de 32 Saatlik Su Kesintisi: Çiğli'de Çeşme Kuyruğu

İzmir'de isale hattındaki arıza nedeniyle uygulanan 32 saatlik su kesintisi sonrası Çiğli'de vatandaşlar Yakakent Mahallesi'ndeki kaynak çeşmesine akın etti.

Çeşmede uzun kuyruklar

Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren çeşmeye bidon ve damacanalarla gelirken, sıra uzun süre devam etti. Suyun başında bekleyenler, güneşten korunmak için ağaçların gölgesinde bekledi.

Cemal Bektaş, dün akşam 21.00'den itibaren suların kesildiğini, 2 gün boyunca suyun kesik olacağını öğrenince sabah erkenden çeşmeye geldiğini anlattı. Bektaş, "Halk çok perişan. 2 ya da 3 saat su kesintisi olsa sorun yok ama 2 gün. Olmuyor... Bir çaresini bulmaları lazım. Su doldurmak için 5 litrelik 15 bidon getirdim." dedi.

İsrafil Aslan ise yaklaşık bir saattir su almak için beklediğini ve kuyruğun uzadığını belirtti. Aslan, "İyi bir şey değil. Tuvalete gidemiyoruz, içemiyoruz, yemek yiyemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Senem Erol de su kesintilerine bir an önce çözüm bulunmasını istedi ve tepkisini dile getirdi.

İZSU'dan açıklama

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), Menemen ilçesindeki Yahşelli Mahallesi'nden gelen isale hattında arıza oluştuğunu duyurdu. Buna göre Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçelerinin tamamına; Karabağlar, Menemen ve Konak ilçelerinin ise bazı mahallelerine 30 Ağustos saat 21.00 ile 1 Eylül saat 05.00 arasında toplam 32 saat su verilmeyeceği bildirildi.