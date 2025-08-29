DOLAR
41,14 -0,23%
EURO
48,13 0,02%
ALTIN
4.563,38 -1,24%
BITCOIN
4.452.186,97 3,31%

İzmir'de 47 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Şüpheli Gözaltında

İzmir'in Seferihisar ve Karaburun ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 47 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 19:48
İzmir'de 47 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 1 Şüpheli Gözaltında

İzmir'de 47 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltında

İzmir'in Seferihisar ve Karaburun ilçelerinde yapılan operasyonlarda, toplam 47 düzensiz göçmen yakalandı; göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

Seferihisar açıklarında lastik bot operasyonu

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından durdurulan bottaki 4'ü çocuk olmak üzere 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaburun'da karada tespit: şüpheli yakalandı

Karaburun ilçesi Doluca Deresi mevkisinde de karada bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu 21 düzensiz göçmen ile birlikte göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Şüpheli ise jandarmaya götürüldü.

İLGİLİ HABERLER

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum’da Tırın Çarptığı 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
2
SGK'dan 2025'te Asgari Ücret Desteği: İşverenlere Aylık 1.000 TL
3
MKE'nin 'Drone Kubbesi' EBU Yaklaşmasıyla Çok Alçak İrtifada Katmanlı Savunma
4
Muğla'da yangın söndürme uçağı Yatağan'da tarlaya zorunlu iniş yaptı
5
Sivas Hafik'te Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Kişi Yaralandı
6
Trabzon'da Silahlı Kavga: Ortahisar Çimenli Mahallesi'nde 4 Yaralı
7
Paknejad: Snapback ve İran'ın Petrol İhracatı

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı