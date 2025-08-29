İzmir'de 47 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli gözaltında

İzmir'in Seferihisar ve Karaburun ilçelerinde yapılan operasyonlarda, toplam 47 düzensiz göçmen yakalandı; göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

Seferihisar açıklarında lastik bot operasyonu

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler tarafından durdurulan bottaki 4'ü çocuk olmak üzere 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaburun'da karada tespit: şüpheli yakalandı

Karaburun ilçesi Doluca Deresi mevkisinde de karada bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu 21 düzensiz göçmen ile birlikte göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Şüpheli ise jandarmaya götürüldü.