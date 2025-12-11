Menemen Belediyesi'nden Bebek Bakım Ünitesi: Anneler İçin Konforlu Alan

Menemen Belediyesi'nden bebek bakım ünitesi: Anneler için konforlu ve hijyenik alan

Menemen Belediyesi, annelerin bebekleriyle dışarıdayken acil ihtiyaçlarını rahatça giderebilecekleri yeni bir alana imza attı. 'Aile dostu Belediye' anlayışıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında ilk bebek bakım ünitesi Menemen Adliyesi önüne kuruldu.

Belediye, daha önce hayata geçirdiği 'İyi ki doğdun' bebek paketi, anne bilgilendirme eğitimleri, çocuk oyun evleri ve Türkiye'nin en büyük tematik çocuk oyun köyü gibi hizmetlere bir yenisini ekleyerek, annelerin günlük yaşantısını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Bebekli annelerimize özel

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, projenin gerekçesini ve hedeflerini şu sözlerle aktardı: 'İlçemiz, nüfus artışı ve doğum hızı bakımından İzmir ortalamasının üstünde yer alıyor. Bu gerçekten yola çıkarak hizmetlerimizde anne ve bebeklere yönelik yeni bir hizmeti hayata geçirme kararı aldık. Pilot bölge olarak Menemen Adliyesi önünde oluşturduğumuz alana koyduğumuz bebek bakım ünitesini çok kısa süre içinde hizmete açacağız. Kentimizin çok işlek bir noktasında yer alan ünite, çeşitli sebeplerle dışarı çıkması gereken bebekli annelerin kimseden ricacı olmak zorunda kalmadan bebeğinin acil ihtiyaçlarını giderecek şekilde tasarlandı. Önümüzdeki süreçte de projeyi ilçemizde yaygınlaştırmak adına çeşitli semtlerimize bebek bakım ünitesi açmayı planlıyoruz'

Kurulan ünitenin içinde, bebek bakımına ilişkin ihtiyaç duyulan malzemelerin de yer alacağı bildirildi. Belediye yetkilileri projenin pilot uygulamasının ardından, ihtiyaç yoğunluğuna göre farklı semtlerde de benzer birimlerin açılacağını belirtti.

Menemen Belediyesinin bu adımı, ilçedeki annelerin günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve kamu alanlarında bebek bakımına erişimi artırmayı amaçlıyor.

MENEMEN BELEDİYESİ, ANNELERE ÖZEL OLARAK, BEBEKLERİNİN İHTİYAÇLARINI GİDERMELERİ İÇİN YENİ BİR ALAN OLUŞTURDU.